Oscary 2021: Górą platformy streamingowe i kobiety

A kto ma w tym roku szansę na statuetkę dla najlepszego filmu? Wśród ośmiu tytułów, które dalej walczą, znalazły się pewniaki, o których głośno już było przy okazji Globów, a także nagród gildii zawodowych i krytyków. A więc przede wszystkim „Nomadland” Chloe Zao. Ten film o kobiecie, która po śmierci męża i utracie pracy sprzedaje swój dom w pustoszejącym miasteczku, wsiada do kampera i zaczyna wieść życie nomadki, zaczął swój publiczny żywot od Złotych Lwów ubiegłorocznego festiwalu weneckiego, a niedawno uhonorowany został Złotym Globem. Nominacje do Oscara dostała też m.in. reżyserka Chloe Zhao. Może jest i tak, że ten film wyjątkowo trafił w swój czas: w czasie pandemii, przykuci w domowej izolacji do komputerów i Zoomów, szczególnie tęsknimy za wolnością, jaką odkryła dla siebie bohaterka „Nomadland”, grana przez nominowaną do Oscara Frances McDormand.

Dariusz Wolski został doceniony za zdjęcia do „Nowin ze świata”, toczących się w drugiej połowie XIX wieku, po wojnie sececyjnej, w reżyserii Paula Greengrassa z Tomem Hanksem w roli głównej (film do obejrzenia na platformie Netfix).

Zwycięsko wyszły z tegorocznych potyczek platformy streamingowe. Jeszcze niedawno dyrektor artystyczny festiwalu canneńskiego Thierry Fremaux nie chciał dopuszczać do konkursu filmów produkowanych przez Netflix, a dziś „Siódemka z Chicago” i „Mank” królują na liście Oscarowych nominacji. „Siódemka z Chicago” to mocny, sądowy dramat, w którym Aaron Sorkin wraca do procesu uczestników pokojowego protestu z 1968 roku przeciwko wojnie wietnamskiej, zakończonego brutalnym starciem z policją. „Mank” - opowieść o Hollywoodzie z lat trzydziestych, gdy Herman Mankiewicz pisał scenariusz „Obywatela Kane’a”. Z kolei Amezon może się pochwalić innym nominowanym filmem – „Sound of Metal” - historią czarnoskórego muzyka, który przeżywa tragedię, gdy gwałtowenie traci słuch.

W stawce filmów walczących o najważniejszego Oscara są też: „Obiecująca. Młoda. Kobieta” Emerald Fennel o trzydziestolatce mszczącej się na facetach wykorzystujących dziewczyny i odpowiedzialnych za śmierć jej przyjaciółki, „Ojciec” Zellera – historia wpadającego w demencję mężczyzny i opiekującej się nim córki, „Judas and the Black Messiah”, a wreszcie „Minari” Lee Isaaca Chunga o koreańskiej rodzinie szukającej swojego miejsca w Stanach.

Akademia zmienia się. Dziś już nie może pozostać białą, konserwatywną, machistowską instytucją, jaką była przez lata. Wśród piątki nominowanych za najlepszą reżyserię są dwie kobiety: Fennell i Chinka Zao. A poza nimi: Fincher, Koreańczyk Chung i – to niespodzianka! - Duńczyk Thomas Vinterberg, twórca „Na rauszu”.

Ten znakomity obraz o ludziach w trybach nałogu alkoholowego ma też nominację w kategorii najlepszego filmu zagranicznego, gdzie jest chyba faworytem. Będzie konkurował właśnie z „Aidą” oraz „Better Days” z Hong Kongu, „The Man Who Sold His Skin” z Tunezji i rumuński dokument „Kolektyw”.

Charakterystyczne dla tego roku jest i to, że nagrodzone filmy nie są przeładowane gwiadzami. Wśród mężczyzn za role pierwszoplanowe nominacje mają Anthony Hopkins („Ojciec”) i „Gary Oldman („Mank”), a pozostali to pośmiertnie wyróżniony Chadwick Boseman („Ma Rainey’s Black Bottom”), Steven Yeun („Minari”) i Riz Ahmed („Sound of ”Metal”). Wśród kobiet zankomitej Frances McDormand („Nomadland”) towarzyszą Viola Davis („Ma Rainey’s Black Bottom”, Carey Mulligan („Obiecująca. Młoda. Kobieta”), Andra Day („The United States vs. Billie Holiday”) i Vanessa Kirby („Części kobiety”).

Tegoroczne nagrody filmowe są organizowane i przyznawane trochę na siłę, na przekór złym czasom. Ich terminy są przesuwane, regulaminy luzowane. Tak też jest z Oscarami. Amerykańska Akademia Filmowa przedłużyla Oscarowy sezon do końca lutego, datę gali wyznaczyła dopiero na kwiecień, a do puli filmów, na jakie można głosować włączyła również produkcje, które trafiły bezpośrednio na platformy streamingowe. Choć lista filmów była długa, podczas ogłaszania nominacji nie było zaskoczeń.

Gala rozdania Oscarów odbędzie się 25 kwietnia. Jej formuła nie została jeszcze ogłoszona.