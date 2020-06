Oscary 2021 przełożone. Powód: koronawirus

"Przez ponad sto lat filmy odgrywały ważną rolę w pocieszaniu, inspirowaniu i zapewnianiu rozrywki w najtrudniejszych czasach. Z pewnością było tak w tym roku" - oświadczyli prezes Akademii David Rubin oraz dyrektor wykonawcza Dawn Hudson.

Filmy do konkursu będą mogły kwalifikować się do 28 lutego 2021 r. "Mamy nadzieję, że przedłużając okres, w którym kwalifikować się mogą filmy oraz przesuwając datę gali damy twórcom możliwość dokończenia i dystrybucji filmów tak, by nie ponosili konsekwencji czegoś, co było poza czyjąkolwiek kontrolą" - dodano w oświadczeniu władz Akademii.

Wcześniej z powodu zagrożenia koronawirusem przełożone zostały festiwale filmowe w Cannes i Karlowych Warach.