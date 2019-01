W opinii ekspertów „Zimna wojna” z szansami na nominacje

We wtorek, 22 stycznia Amerykańska Akademia Filmowa ogłosi listę nominowanych do tegorocznych Oscarów. Bukmacherzy przyjmują zakłady, eksperci typują faworytów.

Swoje przewidywania opublikowało również jedno z najpoważniejszych pism filmowych świata „Variety”. Krytyk tego pisma Christopher Tapley za liderów tegorocznych nagród uważa „Romę” Alfonso Cuarona i „Narodziny gwiazdy” Bradleya Coopera. Uważa, że każdy z tych tytułów może dostać nominacje aż w dziesięciu kategoriach.

Tapley bardzo wysoko ceni też „Zimną wojnę” Pawła Pawlikowskiego. Uważa, że polski film zostanie nominowany w kategorii filmu nieangielskojęzycznego. Daje też szanse „Romie” Alfonso Cuarona, „Kafarnaum” Nadine Labaki, „Złodziejaszkom” Hirokazu Kore-edy oraz „Never Look Away” Floriana Henckela von Donnermarcka.

Krytyk „Variety” widzi Pawła Pawlikowskiego wśród najlepszych reżyserów roku 2018. Obok niego wymienia Alfonso Cuarona („Roma” ), Spike’a Lee („BlacKkKlansman”), Bradleya Coopera („Narodziny gwiazdy”) oraz Adama McKaya („Vice”).

I to nie koniec. Mocnym kandydatem do nominacji wydaje się również autor zdjęć do „Zimnej wojny” — Łukasz Żal. W przewidywaniach „Variety” znalazł się on w znakomitym towarzystwie Matthiew Libatique’a („Narodziny gwiazdy”), Linusa Sandgrena („Pierwszy człowiek”), Robby’ego Ryana („Faworyta”) i Alfonso Cuarona, który sam zrobił zdjęcia do „Roma”.

W kategorii najlepszego filmu roku Amerykańska Akademia Filmowa ma prawo przyznać aż do dziesięciu nominacji. Tu według „Variety” powinny się liczyć: „BlacKkKlansman”, „Czarna Pantera”, „Bohemian Rhapsody”, „Faworyta”, „Green Book”, „Roma”, „Narodziny gwiazdy” i „Vice”.

Jak zagłosują członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej – okaże się za kilka dni.

