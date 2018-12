Efektywnie działamy w trosce o bezpieczeństwo

Chcemy być nowoczesną, wiarygodną i kompetentną instytucją, wspierającą państwo, obywateli i podmioty gospodarcze.

Urząd Dozoru Technicznego (UDT), bazując na doświadczeniu i wiedzy związanej z najnowszą techniką i technologią, od wielu lat dąży do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, kreując jednocześnie postęp techniczny i rozwój gospodarczy kraju. Pracownicy UDT przeprowadzają prawie milion badań inspekcyjnych rocznie, poświadczają kwalifikacje osób obsługujących, konserwujących i naprawiających urządzenia techniczne. Eksperci UDT-CERT wydają ponad 20 tys. certyfikatów jednostki notyfikowanej, systemów zarządzania, wyrobów czy osób.

Ciągłe zmiany w otaczającej rzeczywistości sprawiają, że także te działania zmieniają swój kontekst i zakres. Prócz funkcjonowania w obszarze inspekcji, mając na uwadze pojawiające się nowe zagrożenia, UDT rozpoczął w tym roku działania w zakresie elektromobilności, ochrony środowiska (LZO) czy cyberbezpieczeństwa. Te nowe wyzwania i ich kontekst mogą być realizowane dzięki wprowadzonym zmianom w zakresie struktury organizacyjnej dostosowanej do charakteru obecnej gospodarki.

Poprzednia struktura UDT funkcjonowała praktycznie od lat 50. ubiegłego stulecia. W tym czasie zmienił się przemysł w Polsce i potrzeby dotyczące funkcjonowania Urzędu. W lutym tego roku wszedł w życie nowy statut UDT, w którym główną zmianą, w stosunku do poprzedniej struktury organizacyjnej Urzędu jest zmniejszenie liczby oddziałów terenowych z 29 do 10. Dziewiętnaście pozostałych oddziałów zostało przekształconych w biura terenowe, które strukturalnie podlegają oddziałom. Dzięki takiej organizacji możliwe jest osiągnięcie wielu kluczowych celów, a UDT jawi się jako nowoczesna, efektywnie działająca jednostka inspekcyjna, notyfikowana, certyfikująca i ekspercka.

Wdrożenie rekomendowanego modelu stwarza realne warunki do elastycznego reagowania na potrzeby zgłaszane przez klientów i pozwala na dalszy rozwój UDT. Możliwe jest także świadome dostosowanie do lokalnych potrzeb, rozwój potencjału badawczego UDT niezbędnego do realizacji zadań inspekcyjnych przy zmieniających się urządzeniach technicznych. Jednocześnie nowy model organizacji stanowi istotny element w realizacji przyjętych przez rząd RP planów i strategii, w tym Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, i umożliwia zrównoważenie rozkładu potencjału UDT pomiędzy nowe oddziały, szybkie wdrażanie nowych rozwiązań i dobrych praktyk w oddziałach, ale też bardziej efektywne zarządzanie kadrą inspektorów. Przykładem mogą być tu powołane ostatnio tzw. centra kompetencyjne, np. w zakresie energetyki, dźwigów, żurawi czy rurociągów przesyłowych. Istotną korzyścią zmiany struktury jest ujednolicenie działań dozorowych na obszarze kraju, jak też prowadzenie właściwej polityki inwestycyjnej na poziomie oddziałów z uwzględnieniem rozwoju UDT i dostosowaniem do lokalnego rynku potrzeb.

W ramach nowej struktury organizacyjnej tworzymy również sieć laboratoriów mobilnych i stacjonarnych w wybranych lokalizacjach, dzięki czemu zwiększamy dostępność usług badawczych i możliwość wykorzystania nowych technik i metod badań nieniszczących bezpośrednio u klienta. Uruchomiliśmy z sukcesem pierwsze laboratoria mobilne oraz laboratoria stacjonarne na Politechnice Warszawskiej i na Akademii Górniczo-Hutniczej. Celem naszym jest utworzenie działu laboratoryjnego przy każdym Oddziale UDT. Dzięki takiemu potencjałowi jesteśmy w stanie szybko, efektywnie i profesjonalnie, w oparciu o najnowsze metody i techniki badań realizować swoje zadania. Bez nowoczesnego zaplecza badawczego niemożliwe jest wykonywanie badań w nowoczesnym już dzisiaj przemyśle.

Równie ważnym krokiem zrealizowanym w UDT, mającym na celu zarówno poprawę efektywności pracy, jak i usprawnienie komunikacji z klientami było uruchomienie portalu obsługi klienta – eUDT. Portal eUDT zapewnia łatwy, szybki i bezpieczny dostęp do informacji o urządzeniach technicznych, terminach badań czy też stanie rozliczeń finansowych z UDT. Możliwe będzie wkrótce zarejestrowanie urządzenia bez konieczności przyjazdu do siedziby Urzędu czy też wysyłki grubych tomów dokumentacji. Wszystko możliwe będzie dzięki wprowadzonym zmianom przy wykorzystaniu dzisiejszej technologii informatycznej.

W swoich działaniach dbamy o to, aby nasi inspektorzy i eksperci wyróżniali się rzetelnością, bezstronnością i fachowością. Chcemy być nowoczesną, wiarygodną i kompetentną instytucją świadczącą usługi „trzeciej strony", wspierającą państwo, obywateli i podmioty gospodarcze. Nowa struktura to element realizacji misji UDT – którą jest nowoczesne, profesjonalne oraz efektywne działanie w obszarze bezpieczeństwa publicznego przy jednoczesnym stymulowaniu rozwoju.

Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego

