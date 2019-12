Tomasz G. Całkiewicz: Komu nie wadzi koń za stołem sędziowskim

Zawiera on szereg interesujących pomysłów, zapewne inspirowanych konstytucją z 1952 roku, opierającej się na zasadzie jednolitości władzy państwowej – alternatywnej wobec zasady trójpodziału władzy (nie tylko przereklamowanej, ale też autorstwa francuskiego masona). Wiele z nich zasługuje na odrębną ocenę, ale tu skupimy się jedynie nad koncepcją przepisu zakazującego sądowi powszechnemu – a przy okazji też każdemu innemu organowi władzy – ustalania i oceny zgodności z prawem powołania sędziego oraz wynikającego z tego powołania uprawnienia do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości (proponowany art. 42a § 2 PrUSP), dla potwierdzenia powagi zakazu wzmocnionego unormowaniem, że działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego lub skuteczność jego powołania będą przewinieniem dyscyplinarnym (art. 107 § 1 pkt 3). Zmiana ta z niecierpliwością wyczekiwana jest przez środowisko koni i ich miłośników.

Dziś przed nami staje rozwiązanie podobnego problemu, co dostrzega życzliwe nam otoczenie. Opinia Komisji Weneckiej, raport sprawozdawcy Rady Praw Człowieka ONZ, decyzja Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa czy działania Komisji Europejskiej to nie ataki na naszą suwerenność – to sygnały, że wśród państw praworządnych nie ma takich, które wprowadzają konie do swych trybunałów. Wyrok TSUE z 19.11.2019 r. hermetycznym, ale dla profesjonalisty zrozumiałym językiem tłumaczy zaś, że sędzią sądu Unii Europejskiej – czyli także sędzią RP – nie może być ktoś choćby tylko potencjalnie podatny na osiodłanie, założenie wędzidła i kierowanie lejcami, przy czym podatność taka może wynikać z faktu powołania jej na urząd przez organ przesadnie upolityczniony. Trybunał luksemburski wprost przy tym wskazał, że my sami musimy zbadać, czy za stołem sędziowskim nie zasiadł taki – nienazwany z imienia, ale jasno zdefiniowany podanymi cechami – koń.