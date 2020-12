Sergiusz Najar: Cnotę stracisz, rubelka nie zarobisz

Zespoły negocjacyjne nadzorowane i kierowane przez Jana Krzysztofa Bieleckiego, Ryszarda Czarneckiego (tak, tak – tego Czarneckiego), Jacka Saryusza-Wolskiego (to też niespodzianka), Danutę Hubner wraz z głównymi negocjatorami Janem Kułakowskim i Janem Truszczyńskim, wspierane przez nieodzownego Jarosława Pietrasa czy Ewę Ośniecką-Tamecką doprowadziły do wspaniałego sukcesu w symbolicznym dla Polaków 13 grudnia: wszyscy ze wszystkimi we wszystkim się porozumieli.

Tym bardziej szkoda, że ten dorobek może zostać zaprzepaszczony w jedną chwilę. Problem nie tkwi w samej zapowiedzi weta, lecz w sposobie i okolicznościach oraz motywach tej deklaracji. Gdyby za nią stało szerokie polityczne porozumienie, gdyby dotyczyło interesów całej Unii lub spraw fundamentalnych, to rozumiem. Gdyby zapowiedź weta była wynikiem długotrwałego sporu o transparentnym przebiegu, ze społeczną akceptacją, to akceptuję.

Jednak to, co wiemy o niej, wskazuje niezbicie, że jest to kolejna postpolityczna zagrywka wewnątrzpartyjna służąca krótkotrwałym interesom marketingu politycznego lub tzw. technologii politycznej. Takie gierki wewnętrzne prowadzą niekiedy do katastrof: nie tylko w wykonaniu Davida Camerona.