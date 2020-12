Jerzy Siekiera: Służba cywilna a podsekretarze stanu i korpusy równoległe

Chociaż ustawa zmienia kilkadziesiąt innych ustaw, to chyba najgłośniejszym echem odbiła się kwestia włączenia podsekretarzy stanu do korpusu służby cywilnej za sprawą związanych z tym podwyżek dla wiceministrów. Gdy przy okazji uchwalania kolejnej tarczy antykryzysowej wprowadzono przepisy umożliwiające Radzie Ministrów grupowe zwolnienia szeregowych urzędników, rząd uzasadniał to zasadą sprawiedliwości społecznej. Podkreślano, że całe społeczeństwo musi ponosić koszty kryzysu, nie ma więc zgody na uprzywilejowanie poszczególnych grup zawodowych. Teraz jakby o tej zasadzie zapomniano. W służbie cywilnej zamrożono płace i zlikwidowano fundusz nagród. Nad urzędnikami od miesięcy wisi groźba zwolnień. Nie ma się co dziwić, że sprawa podsekretarzy stanu budzi emocje.

