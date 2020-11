Wojciech Tumidalski: Nowe wykwity patolegislacji

Wygląda na to, że w nowelizacji ustaw covidowych, która właśnie wchodzi w życie, jest błąd i aby go wyeliminować, potrzebna będzie kolejna nowela. Tak się bowiem składa, że artykuł 48a ustawy o chorobach zakaźnych, który dotyczy surowych kar administracyjnych za łamanie zakazów epidemicznych, został zmieniony przez wprowadzenie nowelizowaną ustawą art. 48a mówiącego o pobieraniu przez ratowników medycznych wymazów do testów na obecność koronawirusa.

Albo więc mamy w ustawie dwa artykuły 48a, albo nie ma podstawy prawnej do karania lub do pobierania testów. I nie wiadomo, co gorsze. Ustawa nowelizująca, która wprowadziła ten bałagan, przez dobry miesiąc nie mogła się doczekać publikacji. Błąd zauważyli dopiero teraz eksperci Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego. Wniosek jest smutny: karę lub przymusowe skierowanie do pracy przy epidemii będzie można łatwo podważyć w sądzie. Nie o to chodziło autorom noweli, którzy w końcu chcieli zapisać w ustawie sankcje za łamanie covidowych zakazów. Inna sprawa, że to nie kończy sprawy, bo legalności rozporządzenia nie ratuje się ustawą wprowadzoną później. Dopiero teraz można wydać stosowne rozporządzenie o stosowaniu maseczek.