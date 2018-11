Nisko czy wysoko 123RF

Olgierd Roman Dziekoński

Gdy badamy, jak chcemy mieszkać, to ważny jest dostęp do terenów zielonych. Chcemy, by było dużo zieleni koło domu. Tak wskazują badania CBOS, gdzie ocenione to jest w skali pięciopunktowej na 4,52 pkt, zaraz za kosztem utrzymania (4,6), bezpieczną okolicą (4,59) czy dojazdem do centrum i pracy (4,55).