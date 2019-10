Święto w Pekinie

Czy to się uda? Na to pytanie nie jest tak łatwo odpowiedzieć. Bo do rozwoju nauki i swobodnego rozprzestrzeniania się innowacji potrzebna jest pełna intelektualna wolność, a tę akurat Państwo Środka bardzo limituje swoim obywatelom. Na razie więc fabryki przenoszą się do Chin, ale Dolina Krzemowa pozostaje w USA. I nic nie wskazuje na to, by szybko miała przepłynąć na drugi brzeg Pacyfiku.