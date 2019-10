Niewygodne skutki sporu frankowego - prawnicy o kosztach procesu z bankiem

Pyrrusowe wygrane

Kredytobiorcom decydującym się na spór z bankiem umyka jednak, że wciąż zapadają orzeczenia stwierdzające co prawda, iż przeliczenie kredytu według kursów z tabel kursowych banku jest nieuczciwe, ale jednocześnie przyjmujące zastosowanie kursów średnich NBP jako właściwy sposób rozliczenia umowy. Co ciekawe, tego rodzaju orzeczenie wydał także Sąd Apelacyjny w Białymstoku, dotychczas zazwyczaj przychylny w swych orzeczeniach konsumentom. To powodowało, że kredytobiorcy, których sprawy trafiały do sądów z okręgu białostockiego, byli niemal pewni wygranej z bankiem. W efekcie wspomnianego orzeczenia kredytobiorca po kilkuletnim procesie ostatecznie co prawda uzyskał kilka tysięcy złotych, ale jednocześnie musi zwrócić bankowi znaczne koszty procesu, przy czym samo minimalne wynagrodzenie pełnomocnika, zgodnie z rozporządzeniem, kształtuje się na poziomie 5400 zł.