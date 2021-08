Tomasz Pietryga: Z Unią na dwie orkiestry

W rządzie jest duży rozdźwięk w podejściu do wykonania wyroku TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej. Zbigniew Ziobro utrzymuje twardą retorykę w stylu „nie oddamy ani guzika", „będziemy bronić suwerenności". Paweł Jabłoński, wiceszef MSZ, którego słowa można odczytywać jako przekaz Mateusza Morawieckiego, przyznał, że rząd prześle odpowiedź do TSUE w terminie (do 16 sierpnia), z informacją, jak zamierza respektować jego wytyczne.

