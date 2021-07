Jarosław Janecki: Dylematy przy korzystaniu z instrumentów polityki pieniężnej

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) ma możliwość wpływania na procesy cenowe i realną gospodarkę, korzystając z szeregu instrumentów wyliczonych w „Założeniach polityki pieniężnej". Praktyka korzystania z niektórych instrumentów w okresie pandemii wskazuje na potrzebę doprecyzowania procedury ich stosowania. Dotyczy to szczególnie strukturalnych operacji otwartego rynku oraz interwencji walutowych, które w okresie pandemii stały się ważnymi instrumentami w walce z recesją.

W obu przypadkach mamy do czynienia z instrumentami, których stosowanie nie jest poprzedzone głosowaniem, a ich sposób wykorzystania jest opisany w „Złożeniach polityki pieniężnej" w bardzo ogólny sposób, co może powodować nieoczekiwane problemy.

W opisie dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady 17 marca 2020 r. znajdziemy jedynie informacje, że jej członkowie stwierdzili, iż „należy rozpocząć prowadzenie operacji skupu obligacji skarbowych na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku". Rada wskazała, że operacje będą przeprowadzane przez NBP zgodnie z „Założeniami polityki pieniężnej na rok 2020", w których to zapisano, że celem operacji strukturalnych jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienia mechanizmu transmisji monetarnej.

W zapisach dyskusji z posiedzeń decyzyjnych RPP nie znajdziemy informacji, czy i w jaki sposób monitorowana była efektywność prowadzonych operacji. Brak jest również uzasadnienia potrzeby kontynuowania tych operacji, w tym również ich skali. Ograniczano się do podawania informacji o wartości skupu papierów wartościowych oraz skali spadku rentowności obligacji skarbowych.

Prowadzenie strukturalnych operacji otwartego rynku wpływa na wysokość długoterminowych stóp procentowych. Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polski RPP ustala zasady operacji otwartego rynku. Rada nie określa jednak pożądanej ceny pieniądza długoterminowego. W regulacjach operacji strukturalnych brak jest również procedury ich rozpoczęcia i zakończenia. W uchwale RPP nr 20/2008 z 23 grudnia 2008 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku wskazano, że operacje strukturalne polegają na: emisji obligacji NBP, przedterminowym wykupie obligacji NBP oraz zakupie i sprzedaży papierów wartościowych na rynku wtórnym. Parametry przeprowadzanych operacji (ich terminy i wartość) uzależnione są od bieżącej sytuacji w sektorze bankowym, co jest stwierdzeniem bardzo ogólnym, wymagającym jednak uściślenia.

Co więcej, rentowność operacji dostrajających i strukturalnych: „wyznaczana jest na przetargach lub określana w umowach pomiędzy NBP a bankami i może być inna, niż obowiązująca stopa referencyjna NBP, ustalona przez Radę Polityki Pieniężnej".

Zauważmy, że podstawowe operacje otwartego rynku są instrumentami wykorzystywanymi do realizacji celu operacyjnego polityki pieniężnej, jakim jest kształtowanie stawki POLONIA w pobliżu stopy referencyjnej NBP. W przypadku operacji strukturalnych, wszystkie kwestie związane z ich przeprowadzaniem, w tym okres oraz skala operacji, a zatem i siła wpływu na długoterminowe stopy, należą do decyzji zarządu NBP, który zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polski nadzoruje operacje otwartego rynku.

W razie pojawienia się rozbieżnych stanowisk w sprawie konieczności kontynuowania operacji strukturalnych może to prowadzić do potencjalnych sporów kompetencyjnych pomiędzy zarządem a RPP. Prezes NBP wskazywał w publicznych wystąpieniach, że warunkiem normalizacji polityki pieniężnej jest zakończenie skupu obligacji. Prowadzenie w tym samym czasie operacji strukturalnych i podwyżek stóp procentowych byłoby działaniem zmierzającymi w dwóch różnych kierunkach. Zasadne jest zatem zakończenie przeprowadzenia operacji strukturalnych, a następnie podwyższanie stóp procentowych. Nie ma jednak ograniczeń, aby decyzje te podjąć na tym samym posiedzeniu, podobnie jak to miało miejsce na początku pandemii, gdy podejmowano decyzje o ich wprowadzaniu.