Jerzy Kowalski: Smycz w samorządowych uchwałach

Wiadomo, że przy uchwalaniu, czytaniu czy też stosowaniu aktów prawa lokalnego należy zachować szczególną ostrożność, no i precyzję w jego rozumieniu. Bywa, że pomocne jest odwołanie się w nich do ustawowego zapisu czy nawet upoważnienia do dokonania zapisu w samorządowej uchwale. Autorzy uchwał czy regulaminów, aby nie narazić się na prokuratorską interwencję i niekorzystne dla nich sądowe orzeczenie administracyjne powinni przede wszystkim poważnie potraktować wykonywane zadanie już na etapie przygotowywania dokumentów. Co to w praktyce oznacza? Ano na przykład nie warto wprowadzać do uchwał zapisów, które ze względu na swoją ogólnikowość będą trudne czy wręcz niemożliwe w stosowaniu. Tak więc brak konkretnych postanowień w uchwale gminnej, czy ich sprzeczność z aktem wyższego rzędu może już być powodem uchylenia zaskarżonego prawa przez sąd administracyjny. A po co to komu? Lepiej rozważnie podejść do psich problemów. Kocich także.