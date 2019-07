Oszczędności dzięki samowystarczalności

Rozwój miast i gmin zależy od warunków stworzonych dla mieszkańców, działalności usługowej i produkcyjnej. Są one wzajemnie powiązane i dotyczą pracy, zatrudnienia, zarobków, jak i otoczenia zewnętrznego w postaci zdrowego środowiska i usług. Stworzenie korzystnych warunków zależy w dużej mierze od inicjatyw władz samorządowych i mieszkańców. Istotne jest przy tym zrozumienie celu, którym powinno być zapewnienie zrównoważonego rozwoju, dostosowanie się do wyzwań oraz eliminacja barier rozwojowych.

W wyniku przeprowadzonej w 2018 r. reformy Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS) ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosły do blisko 30 euro na tonę, a wedle prognoz mogą w 2028 r. sięgnąć 50 euro. Dlatego w najbliższych latach należy się spodziewać znacznego wzrostu cen energii, jeżeli nie zweryfikujemy podejścia do jej produkcji i wykorzystywanych do tego nośników. Wyrazem takiego kierunku jest polityka energetyczno-klimatyczna UE, m.in. dyrektywa o odnawialnych źródłach energii (OZE).