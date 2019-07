Alkohol zabija częściej niż smog

Historia branży piwowarskiej w Polsce jest od początku transformacji historią sukcesu. W 1989 r. ze spożyciem około 30 l piwa na mieszkańca zajmowaliśmy 24. miejsce w Europie. Obecnie z konsumpcją 100 l należymy do pierwszej czwórki konsumentów piwa – wyprzedzają nas tylko Czechy, Austria i Niemcy. Wzrost o 70 l na głowę oznacza, że w skali kraju co roku sprzedaje się o ponad 2 mld l piwa więcej.

Tę zmianę wizerunku osiągnięto dzięki kampaniom reklamowym w latach 90., kiedy obowiązywał zakaz reklamy piwa, a hitem były reklamy piwa bezalkoholowego, w tym piwa o nazwie handlowej Strong. Oprócz samej reklamy na rynek weszły nowe gatunki o smakach odwołujących się do upodobań dzieci i młodych kobiet, np. piwo „bez cienia goryczy", oraz upowszechniły się w pubach dozowniki z syropami owocowymi.

Tradycyjni konsumenci wódek, dla których celem picia bywało osiągnięcie intoksykacji, też otrzymali to, co chcieli – piwo o średniej zawartości alkoholu 5,5–5,8 proc., niemal dwukrotnie większej niż w latach 80. Ta ostatnia zmiana była możliwa dzięki nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, w której piwo zostało wyłączone z rygorów dotyczących napojów powyżej 4,5 proc. alkoholu.

Wielkim sukcesem legislacyjnym przemysłu browarniczego było dopuszczenie na początku XXI w. reklamy piwa i utrzymanie zakazu reklamy innych napojów alkoholowych. W nowelizacji ustawy przewidziano wiele ograniczeń co do zawartości przekazów reklamowych, które dzisiaj są mniej lub bardziej sprytnie omijane. Wszechobecna reklama piwa utrwala jego wizerunek jako substancji sprzyjającej sukcesowi życiowemu, koniecznej podczas dobrej zabawy, relaksu, na randce czy podczas oglądania zawodów sportowych.

Historii przemysłu spirytusowego nie można nazwać pasmem sukcesów. Od początku lat 90. konsumpcja rejestrowana wódek spadła o litr czystego alkoholu do poziomu ok. 3,5 l na mieszkańca. W kolejnym dziesięcioleciu zmniejszała się dalej, by na początku XXI w. osiągnąć najniższy od półwiecza poziom poniżej 2 l.