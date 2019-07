Rząd chce utrudnić życie sadownikom

Polskie sadownictwo powinno być naszą dumą narodową. Eksportowane owoce od rodzimych sadowników są konkurencyjne zarówno pod względem smaku, jakości, jak i ceny, więc nie dziwi, że jesteśmy drugim eksporterem jabłek na świecie. Nie znaczy to jednak, że codzienność sadowników jest łatwa.

Na jednych z pierwszych zajęć dla studentów ekonomii uczymy o pojęciu klęski urodzaju. Analizujemy, co oznacza prawo podaży i popytu, omawiamy wykresy tych dwóch sił rynkowych, które potem określają cenę. Przesunięcie podaży w wyniku nadprodukcji prowadzi, przy niezmienionym popycie, do drastycznego spadku cen, a w rezultacie problemów z zagospodarowaniem surowców przez producentów.

Efekt ten najłatwiej zademonstrować na przykładzie rolnictwa: wiele podmiotów, dbając o jak największą produkcję swojej uprawy, doprowadza do sytuacji, gdy na rynku produkt staje się zbyt pospolity. Z punktu widzenia ekonomii są dwa wyjścia. Po pierwsze, współpraca, zmowa cenowa lub kartel – stosują je producenci ropy, ograniczając wydobycie, by nie pozwolić na spadek cen. W przypadku rolnictwa rozdrobnienie producentów nie pozwala na takie działanie. Po drugie, zwiększenie popytu, bo tylko tak można się uchronić przed spadkiem cen i przychodów.

Tanie produkty z Chin, Ukrainy czy Bałkanów wywołują presję cenową i zaczynają wypierać Polaków z zachodnich rynków. Rząd wspiera polski eksport owoców: prowadzone są kampanie w państwach arabskich, na Bliskim Wschodzie czy w Afryce. To bardzo słuszna próba pobudzenia popytu.

Roszady w VAT

Całkiem niezrozumiałe jest natomiast to, co rząd próbuje osiągnąć na rynku wewnętrznym. Pod koniec 2018 r. Ministerstwo Finansów zaczęło forsować zmianę matrycy VAT, w wyniku czego wyższym 23-proc. VAT (wobec 5 proc. teraz) objęte byłyby napoje owocowe z wysoką zawartością soku. Branża producentów wyliczyła, że oznacza to spadek zapotrzebowania na polskie owoce o 150 tys. ton rocznie, w tym 120 tys. ton jabłek.