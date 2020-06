Tomasz Czechowicz: E-commerce jest beneficjentem pandemii

Kryzys z lat 1929–1933 jest uważany za największy kryzys gospodarczy w historii kapitalizmu. Powrót do status quo zajął najbardziej uprzemysłowionym państwom ponad 20 lat (w USA wskaźnik Dow Jones osiągnął poziom z 1929 r. dopiero po 25 latach). Czy kryzys pandemiczny będzie miał tak daleko idące konsekwencje, trudno przewidzieć. Warto się jednak zastanowić, co może pomóc w jego przezwyciężeniu.

To, co było odczuciem przeciętnego Smitha czy Kowalskiego – że jego świat stał się jeszcze bardziej cyfrowy – znajduje potwierdzenie w wynikach digitalowych spółek. W czerwcu giełdowa wycena brytyjskiego Ocado określanego mianem największego na świecie internetowego sprzedawcy artykułów spożywczych sięgnęła rekordowej sumy 14,5 mld funtów. W maju kurs giełdowy sześciu wielkich graczy e-commerce (Shopify, PayPal, Carvana, Wayfair, ChannelAdvisor i Liquidity Services) urósł średnio o 30 proc., co oznacza, że ich wartość wzrosła łącznie o 50 mld dol. Podobnie było z Amazonem (ok. 40 proc. rynku e-commerce w USA), który odnotował ponadprzeciętną sprzedaż w pierwszym kwartale. Dzięki temu akcje giganta urosły w tym roku o blisko 30 proc.