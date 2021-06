Fundusz czy fundacja, czyli dlaczego nazwa ma znaczenie

Trwają zaawansowane prace rządowe nad nową formą prawną nazywaną „fundacją rodzinną", która ma rozwiązać problemy sukcesyjne firm rodzinnych. Jej celem jest umożliwienie przekazywania takich firm następcom prawnym bez konieczności podziału firmy wynikającej z postępowania spadkowego. To zagadnienie wymaga ustawowej regulacji w interesie zarówno tych firm, jak i gospodarki. Silne emocje budzi jednak kwestia nazwy projektowanej instytucji. Środowisko przedsiębiorców promuje nazwę „fundacja rodzinna", bo wywołuje pozytywne skojarzenia i tak określane są zbliżone podmioty w niektórych krajach. Środowisko organizacji społecznych postrzega to jako próbę przejęcia pojęcia „fundacja", oznaczającego instytucję o celach społecznych, cieszącą się coraz wyższym zaufaniem społecznym.

Projektowane rozwiązanie nie ma nic wspólnego z fundacjami, których istotą jest realizacja celów społecznych. Powstaje pytanie: czy ta nazwa będzie wprowadzać w błąd? Czemu nazwa rozwiązania projektowego dla przedsiębiorców nawiązuje do instytucji fundacji, z którą nie ma nic wspólnego? Można wybrać inną? Gdzie leży interes publiczny w tej sprawie? Ten spór nie jest konieczny. Można stworzyć nową, innowacyjną instytucję o innej nazwie, która nie zawierałaby słowa „fundacja". Np. firma PwC zaproponowała nazwę „rodzinny fundusz sukcesyjny", która wyraża innowacyjność, a zarazem minimalizuje ryzyko pogorszenia wizerunku i obniżenia zaufania darczyńców i obywateli dla sektora fundacji o celach społecznych.

Ministerstwa Sprawiedliwości i Kultury są krytyczne wobec „fundacji rodzinnej", stając na stanowisku, że to nieadekwatna nazwa. Inicjator projektu – Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – nie uwzględnił postulatu środowiska fundacji ws. zmiany nazwy, stwierdzając, że w świetle różnicy zdań między resortami spór co do nazwy rozstrzygnie Rada Ministrów.