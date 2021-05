Jerzy Kowalski: Samorządowa lokomotywa trzyma kasę Adobe Stock

Wójt potęgą jest i basta. Co on może – zapyta dociekliwy czytelnik. Ano dość sporo. Przede wszystkim do jego zadań należy wykonywanie budżetu gminnego, czyli to on – najogólniej mówiąc – ma kasę w kieszeni. A to już dużo. Może budować infrastrukturę komunalną, organizować przepływ pieniędzy między samorządowymi podmiotami, „kupować" ludzi, dawać pracę i gminne stanowiska.