Jarzy Kowalski: Czy będą castingi na sygnalistów

Jednak organizacje prywatne i publiczne nie powinny opóźniać rozpoczęcia przygotowań do wprowadzenia w życie nowych zasad ujawniania nieprawidłowości, zwłaszcza finansowych, naruszeń prawa czy też działań korupcyjnych np. w firmach i urzędach.

Warto pamiętać ludowe porzekadło: „Co nagle to po diable". To co teraz zostanie zrobione, szefowie biznesów i menedżerowie z pewnością docenią pod koniec przyszłego roku.