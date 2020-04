Koronawirus: jak w prosty sposób pomóc przedsiębiorcom

Okoliczności te wydają się stanowić klasyczny przykład nadzwyczajnej zmiany stosunków (rebus sic stantibus), uregulowany w art. 3571 kodeksu cywilnego: „Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę, sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym". W obecnej sytuacji to rozwiązanie nie jest uniwersalne. Po pierwsze, dotyczy tylko stosunków umownych, więc nie obejmie całości obrotu gospodarczego. Po drugie, mechanizm ten oznacza zaangażowanie sądu w ewentualną zmianę treści stosunku prawnego. Niepewność rozstrzygnięcia, związane z nim koszty oraz długość postępowania (aż do jego prawomocnego zakończenia) sprawią, że nie wszyscy przedsiębiorcy dotrwają do jego końca.

Reżim wyrównywania strat majątkowych odnosi się tylko do strat majątkowych wprowadzonych w trakcie stanu nadzwyczajnego. Brak wprowadzenia tego stanu ma dwie konsekwencje. Po pierwsze, uproszczony mechanizm wyrównywania strat majątkowych ma służyć temu, żeby były one jak najmniejsze, czyli żeby organy władzy państwowej samoograniczały się. Po drugie, jeżeli wolności i prawa człowieka i obywatela ograniczane są nie w ramach stanu nadzwyczajnego, to nie ma możliwości zastosowania tego prostego mechanizmu odszkodowawczego.

Skorzystanie z przedstawionego mechanizmu stanowiłoby najłatwiejsze rozwiązanie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Działanie to przywróciłoby zaufanie do państwa w podwójny sposób. Odpowiedzialność Skarbu Państwa nie ma górnego limitu, co daje poszczególnym podmiotom szansę, że straty zostaną wyrównane i nie dojdzie na którymkolwiek etapie do zaprzestania ich wypłacania. Po drugie, to sądy powszechne mają rozstrzygać w przypadku sporów o wysokości odszkodowania, dlatego element niezależnego wymiaru sprawiedliwości będzie dodatkowo przywracał zaufanie podmiotów gospodarczych. Mogłoby się wydawać, że taki mechanizm może nieść ze sobą „zakorkowanie" wymiaru sprawiedliwości sporami co do wysokości odszkodowania, tymczasem realna alternatywa, która czeka wymiar sprawiedliwości w przypadku dalszego niewprowadzania stanu nadzwyczajnego, jest zgoła odmienna. Przedsiębiorcy zainicjują bowiem setki tysięcy sporów prawnych o to, czy i w jakim zakresie aktualnie zachodzą przesłanki umożliwiające powołanie się na nadzwyczajną zmianę stosunków z art. 3571 kodeksu cywilnego.