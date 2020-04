Aleksandra Sołyga-Żurek: do walki z koronawirusem można odblokować patenty Fotolia.com

Aleksandra Sołyga-Żurek

W związku z trwającą pandemią, w mediach pojawiają się liczne doniesienia dotyczące braków niezbędnych produktów, takich jak leki, artykuły ochrony osobistej, części do urządzeń medycznych. We Włoszech, gdzie sytuacja jest obecnie bardzo poważna, producent części do respiratorów nie był w stanie wytworzyć wystarczającej liczby, aby sprostać obecnym, ogromnie wysokim zapotrzebowaniom. Znaleźli się jednak ochotnicy, Cristian Fracassi i Alessandro Romaioli, którzy zaproponowali, że wykonają brakujące elementy za ułamek ceny komercyjnej, drukując je na drukarce 3D. Możliwość tę miał jednak blokować patent należący do producenta części.