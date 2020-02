Marek Kobylański: Prosty sposób na kolejki

Czas oczekiwania na wizytę u specjalisty jest dziś taki, że wielu chorych czuje się jak w warsztacie samochodowym z filmu „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz". Kierownik warsztatu wychodził z założenia, że skoro klient czeka już tyle, to może poczekać jeszcze. Czekanie w kolejce do lekarza nie jest, niestety, takie śmieszne jak scena w filmie i dobrze, że Ministerstwo Zdrowia w końcu obiecało coś z tym zrobić. W dzisiejszej „Rzeczpospolitej" opisujemy planowane zmiany w przepisach, dzięki którym kolejki do kardiologów, endokrynologów, ortopedów oraz neurologów mają się skrócić.

Poniżej dalsza część artykułu