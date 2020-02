Wpływ decyzji Prezesa UOKiK na postępowania prowadzone przez obligatariuszy GetBack S.A przeciwko Idea Bank S.A.

Znaczna część obligatariuszy, którzy nabyli obligacje GetBack S.A. za pośrednictwem Idea Bank S.A. zdecydowała się wszcząć działania sądowe przeciwko Idea Bank S.A. Na kanwie prowadzonych spraw obligatariusze dochodzą roszczeń w oparciu o wprowadzenia ich przez pracowników/przedstawicieli banku w błąd co do charakteru produktu jakim były obligacje GetBack S.A., jak również niedopasowanie charakteru oferowanego produktu do potrzeb konsumentów czyli tzw. misselling.

Należy także podkreślić, że decyzja z dnia 3 lutego br. w żadnym stopniu nie zamyka obligatariuszowi drogi do dochodzenia roszczeń cywilnych przeciwko Idea Bank. Decyzja ta, wespół z częściową decyzją Prezesa UOKiK z dnia 1 sierpnia 2019 roku, uznającą, iż działania Idea Bank S.A. wprowadzały w błąd klientów, co mogło spowodować podjęcie przez obligatariuszy decyzji odnośnie nabycia oferowanych obligacji, której inaczej by nie podjęli, stanowi silny argument w rękach obligatariuszy w sporze sądowym przeciwko bankowi. Stanowisko Prezesa UOKiK potwierdza liczne naruszenia przepisów prawa, których dopuścił się Idea Bank oferując konsumentom nabycie obligacji GetBack S.A.

Odpowiednio prowadzony proces, w którym obligatariusz przedstawi sądowi stan faktyczny, posiłkując się dowodami (w tym decyzjami Prezesa UOKiK, które jako dokumenty urzędowe w myśl art. 244 kodeksu postępowania cywilnego stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone), wskazującymi na to, iż Idea Bank S.A. oferując mu poprzez swoich pracowników/przedstawicieli, nabycie obligacji GetBack S.A. wprowadził go w błąd co do charakteru tego produktu, nie dopasował tego rodzaju produktów do charakterystyki inwestycyjnej obligatariusza oraz dokonywał tych czynności bez uprawnień do pośredniczenia w procesie nabywania obligacji, może rzutować na skuteczność dochodzonych przezeń roszczeń od banku.