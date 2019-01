Piotr Rybak w Auschwitz: Antysemita testuje deklaracje o walce z hejtem - komentuje Wojciech Tumidalski

Podobno nasze państwo postanowiło ostro ścigać mowę nienawiści. W niedzielę Piotr Rybak w Auschwitz powiedział: sprawdzam.

Po szokującym morderstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza dowiedzieliśmy się od władz, że nie będzie w naszym kraju przyzwolenia dla hejterów – ani w internecie, ani w prawdziwym życiu. Do akcji zdecydowanie wkroczyć ma prokuratura, która wyznaczyła 105 śledczych na terenie całego kraju do prowadzenia tego typu postępowań.

Dobrze się składa. Nie wiem, który z prokuratorów ma w swoim polu zainteresowania Oświęcim, a szczególnie teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, ale czeka go poważny test, czy deklaracje były gołosłowne. W niedzielę doszło tam bowiem do wydarzeń budzących grozę.

Oto Piotr Rybak, skazany za podpalenie na wrocławskim rynku kukły Żyda, w asyście policji „zabezpieczającej legalne zgromadzenie", profanując barwy narodowe i znak Polski Walczącej, pod antysemickimi hasłami przemaszerował pod teren obozu, gdzie z udziałem ocalałych z Holokaustu i przedstawicieli władz odbywały się właśnie uroczystości z okazji 74. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Zgromadzenie zostało rozwiązane przed bramą obozu, ale nie przeszkodziło to Rybakowi i innym wejść na jego teren i głosić słowa, które w wolnej Polsce, tak doświadczonej totalitaryzmami, nie powinny już nigdy paść. Występ antysemity w tym miejscu i czasie to skandal na cały świat. To coś więcej niż błąd czy nawet przestępstwo.

Tak, wiem. Policja przekazała materiały prokuraturze w Oświęcimiu, a ta wszczęła śledztwo w sprawie nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym i rasowym. Nie mogę jednak pojąć jak to możliwe, że w sytuacji gdy nienawistne słowa padają po raz pierwszy, pozwala się manifestacji iść dalej, zamiast adekwatnie zareagować od razu i nie dopuścić do eskalacji.

Gdy ktoś w trakcie manifestacji znieważy policjanta, reakcja jest natychmiastowa. Można się spodziewać nawet położenia na ziemię, założenia kajdanek i zatrzymania. Nie krytykuję tego. Policja najwidoczniej jest w tym kierunku wyszkolona i wie, co ją znieważa. Ale ewidentnie mundurowym brakuje wiedzy o tym, co stanowi mowę nienawiści. Musi konsultować się z przełożonymi, a nagrania przekazać prokuratorowi, który wszczyna śledztwo i machina mozolnie rusza.

Zobaczymy też jeszcze jedno: czy w prokuraturze coś się zmieniło od czasu, gdy w sprawie skazanego Rybaka, skądinąd gościa konwencji wyborczej partii Zbigniewa Ziobry i Patryka Jakiego, wnosiła apelację od wyroku w sprawie palenia kukły Żyda, który uznawała wtedy za zbyt surowy.