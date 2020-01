Kronika zapowiedzianego upadku

Szkopuł w tym, że polskie złoża węgla stają się coraz trudniej dostępne – co podnosi koszty i zwiększa ryzyko dla schodzących pod ziemię górników. Dotyczy to w szczególności matecznika polskiego górnictwa – Śląska. Żeby dobrać się w bezpieczny sposób do głębszych zasobów, należałoby poczynić kosztowne inwestycje, co dodatkowo obciąża bilans kopalni i, rzecz jasna, przekłada się na ceny. A inwestowanie po to, żeby sprzedawać jeszcze drożej, to już absurd pierwszej wody.