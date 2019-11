Premierze, nie łam konstytucji - Tomasz Pietryga o likwidacji 30-krotności składek na ZUS

Nowa kadencja parlamentu zaczęła się od desperackiego poszukiwania dodatkowych dochodów budżetowych. Opinię publiczną zaskoczyły co najmniej trzy pomysły: powrót do telenoweli „Likwidacja 30-krotności”, niesygnalizowana podwyżka akcyzy na alkohol i papierosy oraz kreatywne podejście do funduszu, który miał się zajmować potrzebami osób niepełnosprawnych.

Poniżej dalsza część artykułu