Joanna Ćwiek: Prawo do śmierci, nauki zdalnej i lockdownu

Niestety, dziś już wiemy, że tak nie będzie. W Polsce na pewno nie da się do jesieni osiągnąć odporności populacyjnej. Na razie zaszczepionych jest ok. 40 proc. mieszkańców, a powinno być minimum 60–70 proc. Do września pewnie będzie nieco więcej, ale dynamika szczepień tydzień do tygodnia spada o ok. 30 proc. I w zasadzie ci, którzy chcieli się zaszczepić, już to zrobili.

Większość ludzi, którzy przyjęli szczepionkę, zrobiła to, bo chce znów żyć jak przed pandemią: podróżować, spotykać się ze znajomymi, chodzić do kina, odprowadzać dzieci do szkoły. Nie chcą już siedzieć zamknięci w domu, by chronić tych, którzy się nie zaszczepili, choć mieli taką możliwość. Prawo do śmierci, lockdownu i nauki zdalnej to nie są zbyt atrakcyjne przywileje. Stąd coraz silniejsza presja, by ewentualne restrykcje nie dotykały tych, którzy podstawili ramię pod zastrzyk. I można się spodziewać, że takie uregulowania jesienią się pojawią.