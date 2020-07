Wyborczy pojedynek na autorytety medyczne

Profesorowie proszą o przesyłanie listu dalej i podpisy. Zapewne wkrótce pojawi się on publiczniej i będzie elementem walki o urząd prezydenta.

O liście dowiedział się minister Łukasz Szumowski i podobny list skierował do „swoich” kolegów medycznych.

„To oczywiste - pisze minister - że każdy z nas ma swoje przekonania polityczne i równie oczywistym jest, że nie muszą one być ze sobą zgodne. Nawet dziwnym byłoby, gdybyśmy się wszyscy ze sobą w sferze polityki zgadzali. Każdy popiera najbliższe mu partie i każdy popiera najbliższego mu kandydata. Jednak, jak wszędzie, tak i w sferze politycznych wyborów są pewne granice. Jedną z tych granic, jest bezpodstawne i bezpardonowe oczernianie innych. Sugestie prof Jassema i prof Tendery o możliwych zarzutach korupcyjnych wobec mojej osoby i ministerstwa są przykładem przekroczenia tej granicy.”

Minister pisze także o tym, że zarzuca się mu, że nie zrobił nic z pandemią . Kończy słowami: „Te sugestie i opinie są tym bardziej przykre, że ich autorami są osoby, które zawsze darzyłem ogromnym szacunkiem... Niestety tego typu argumenty ad personam wpisują się w karuzelę oszczerstw i insynuacji ..”

Niby nic nadzwyczajnego. Wszyscy mamy jakieś poglądy polityczne i ocenę tego co się dzieje. Wraz z oczywistymi wnioskami, że służba zdrowia powinna stać się głównym punktem reform i rozmów wszystkich. Nic bowiem ważniejszego od zdrowia nie mamy i właśnie pandemia pokazuje to najlepiej. Powstaje jednak pytanie czy jawny podział polityczny największych autorytetów medycznych służyć będzie ochronie zdrowia i polskiej medycynie? Czy zamiast współpracować ze sobą w badaniach i przy łóżku chorego nie wykopią między sobą rowu nie do zasypania? Czy nie zaszkodzi to pacjentom i dalszym dyskusjom jak reformować służbę zdrowia? Może tak, może nie. Oby nie.