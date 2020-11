Jakie wymierne korzyści może przynieść immunoterapia? Międzynarodowy raport „Health Impact Projection”

Immunoterapia to metoda walki z nowotworami, która polega na stymulowaniu występujących w układzie odpornościowym naturalnych mechanizmów, odpowiedzialnych za wykrywanie i eliminowanie komórek nowotworowych. Na rynku farmaceutycznym pojawiają się coraz częściej nowe cząsteczki, które można z powodzeniem używać do walki nie z jednym, ale z kilkoma rodzajami nowotworów, np. płuc i piersi, które obejmują duże populacje, czy też np. czerniaka, raka pęcherza. To tzw. leki klasy anty-PD-1 / PD-L1.

Leczenie immunoterapią jest bardzo drogie, a żaden budżet ochrony zdrowia nie jest z gumy. Choroba nowotworowa dotyka coraz większej liczby, i to coraz młodszych, osób. Decyzja o refundacji dla kolejnych wskazań budzi więc nie bez przyczyny coraz więcej emocji. Raport „Health Impact Projection” jest publikacją, która po raz pierwszy analizuje korzyści zdrowotne i wyzwania ekonomiczne związane z wdrożeniem immunoterapii do praktyki klinicznej w Polsce.

Mniej znaczy więcej - Standardowe leczenie izoluje pacjenta z życia społecznego i zamyka w obrębie szpitala. Pacjent przez prawie rok, a czasami i dłużej, co tydzień, co dwa tygodnie, co trzy - zależnie od schematu - pojawia się w szpitalu, gdzie ma długie, wielogodzinne wlewy. Ich efektem są nudności, wymioty, spadek poziomu krwinek białych. W immunoterapii działania uboczne mają inny profil, to oznacza, że w niektórych przypadkach pacjent może wrócić do życia zawodowego, pełnić swoje określone role społeczne, role rodzinne - tłumaczy dr Beata Jagielska Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Jak tłumaczy specjalistka, zastosowanie leków immunologicznych może przełożyć się również na określone oszczędności finansowe. - Po pierwszych latach obserwacji efektywności zdrowotnej immunoterapii możemy powiedzieć, że za stosowaniem immunoterapii przemawia zmniejszenie kosztów pośrednich, wiążących się z tym leczeniem, na co wskazuje Raport „Health Impact Projection”. Leczenie częstych i poważnych działań niepożądanych, takich jak leczenie przeciwwymiotne, leczenie mielotoksyczności, leczenie powikłań kardiologicznych towarzyszących klasycznej chemioterapii, jest kosztowniejsze – podkreśla dr Jagielska.

Trudne decyzje Immunoterapia podana na wcześniejszych etapach leczenia daje lepsze efekty w porównaniu ze standardową kuracją. - Komórka nowotworowa jest bardzo mądrym tworem. Bardzo szybko się przystosowuje i wytwarza mechanizmy wielolekowej oporności. Im wcześniej zaatakujemy tym mocnym leczeniem, tym większe są korzyści. Poza tym trudniej prowadzi się pacjenta przeleczonego, z bardziej zaawansowaną chorobą, nieco zniszczonego już dotychczasową terapią - tłumaczy dr Jagielska. Niestety, ta innowacyjna metoda nie jest panaceum na wszystkie przypadki nowotworów. Dlatego, jak podkreśla onkolog, tak ważna jest szybka i skuteczna diagnostyka, która pozwoli wyłonić pacjentów, u których to leczenie może być efektywne. - Pacjent chory na nowotwór zawsze walczy z czasem. Im mniejsze zaawansowanie choroby, tym większe szanse na wyleczenie. Drugą ważną rzeczą jest prawidłowość tej diagnostyki. Żeby postawić prawidłową diagnozę istotne jest korzystanie z walidowanych testów w zakresie patomorfologii i diagnostyki molekularnej, wykonywanych w certyfikowanych laboratoriach. Dlaczego to ma tak duże znaczenie? Dla onkologa najważniejszą rzeczą jest otrzymanie prawidłowego wyniku. Nieprawidłowy wynik to nieprawidłowa kwalifikacja do leczenia, to stracony czas chorego, ale też i wyrzucone pieniądze systemu. Dlatego wszystkie działania, które obecnie są prowadzone w zakresie organizacji, ale też i finansowania diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej, są tak ważne - podsumowuje dr Beata Jagielska.

Innowacyjne narzędzie Raport „Health Impact Projection” pokazuje szersze spektrum konsekwencji, jakie niesie za sobą zwiększenie dostępności cząsteczek dla pacjentów, niż analizy ekonomiczne np. efektywności kosztowej (CEA/CUA). - Analiza ekonomiczna mówi nam jaki mamy wyniki średnio na jednego leczonego pacjenta, zarówno kliniczne jak i kosztowe. A analiza wpływu na budżet mówi nam, ile będzie kosztować objęcie refundacją całej populacji. Stworzono model, który łączy te dwa elementy - jakie efekty uzyskamy na poziomie populacji i jakie są wydatki po stronie płatnika, w dłuższej perspektywie. To pozwala planować wydatki w kolejnych latach. Model umożliwia analizę wskazań łącznie lub, w zależności od decyzji płatnika, który może wprowadzać kolejne wskazania stopniowo, w zależności od możliwości finansowych - tłumaczy dr Magdalena Władysiuk, wiceprezes HTA Consulting, która współpracowała przy tworzeniu raportu. Jak tłumaczy, jego innowacyjność polega również na tym, że uwzględnia realne warunki, jakie panują w danym kraju (stosowane dotychczas leki, wielkość populacji, koszty) i porównuje obecną sytuację z nowym scenariuszem. -Dzięki temu widzimy zysk po stronie efektów: czas życia skorygowany o jego jakość, czas wolny od progresji, działania niepożądane. Po drugiej stronie są koszty: leków, monitorowania pacjentów, leczenia działań niepożądanych, utraconej produktywności. Płatnik widzi, gdzie, przy zastosowaniu immunoterapii, może oszczędzać konkretne pieniądze oraz o ile więcej będą go kosztować same leki - tłumaczy specjalistka. Kolejną ważną funkcjonalnością HIP jest możliwość policzenia, jak na stanie finansów i latach życia pacjentów odbije się opóźnianie podania leków oraz co się stanie, jeśli poprawie ulegnie diagnostyka patomorfologiczna. Każde opóźnienie w badaniach czy w refundacji oznacza dla pacjentów późniejsze podanie leku, a tym samym mniejsze szanse na uzyskanie pożądanych efektów. - Podsumowując, to narzędzie zmniejsza niepewność płatnika. Ułatwia mu podjęcie decyzji, w jakich grupach wprowadzać leki, jak zmaksymalizować efekty leczenia i jak zaplanować wysokość publicznych wydatków - wyjaśnia dr Władysiuk.