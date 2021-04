Bakteria New Delhi w szpitalu w Ciechocinku. Jedna osoba zakażona zmarła

We wtorek informowano, że pełniącym funkcję szpitala tymczasowego dla osób z koronawirusem SARS-CoV-2 22. Wojskowym Szpitalu Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Ciechocinku u jednej z osób stwierdzono zakażenie bakterią New Delhi. Przyjęcia do placówki wstrzymano.

W czwartek rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mól poinformował, że zmarła pierwsza osoba, u której stwierdzono zakażenie. - Głównym powodem śmierci tej kobiety był bardzo ciężki przebieg COVID-19 - powiedział rzecznik w rozmowie z TVN24.

- W szpitalu tymczasowym w Ciechocinku odnotowaliśmy dwa kolejne przypadki zakażenia bakterią New Delhi - przekazał Mól. Dodał, że chodzi o przypadki bezobjawowe.