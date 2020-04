Rząd nie ma masek dla medyków. Część sprzedał

Medykom starają się pomóc prywatne firmy i obywatele, którzy maski szyją na własną rękę. W przeciwieństwie do masek pełnotwarzowych, są one mało przydatne podczas zabiegów u chorych z koronawirusem.

W sytuacji niedoboru masek i środków ochrony osobistej rząd zmienia politykę dostępu do testów na koronawirusa. Jak zapowiedział w sobotę minister zdrowia Łukasz Szumowski, Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za ich wykonanie u pacjentów i personelu wszystkich szpitali, nie tylko zakaźnych i jednoimiennych, w których leczeni są zakażeni koronawirusem. „Od dziś finansujemy badania w laboratoriach szpitali z wykazu opublikowanego przez wojewodów bez względu na to, w którym szpitalu został pobrany materiał” – napisał na Twitterze prezes NFZ Adam Niedzielski. A minister Szumowski dodał, że resort chce, by „testy jak najszerzej docierały do ludzi i do personelu medycznego”.