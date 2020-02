Szłapka: Wyborcy PiS-u zaczynają mieć wątpliwości

W rozmowach wyborcy, którzy głosowali na PiS mówią, że to nie jest do końca dobrze, że wszystkie instytucje państwa są w rękach jednej partii. A z drugiej strony – widziałem to mocno w Poznaniu – jest energia, której zabrakło w 2015 roku. My ja widzieliśmy wtedy w Nowoczesnej, ale nie było jej tak dużo. I moim zdaniem ona rośnie. Widzę to w mediach społecznościowych, widzę komentarze – mówi o krajobrazie przed startem kampanii prezydenckiej Adam Szłapka, szef Nowoczesnej

W rozmowie padły też pytania o przyszłość jego partii i to, czy liberalizm we współczesnej polityce jest jeszcze potrzebny i aktualny.