Szef klubu Lewicy: Nie chcemy ścigać się z PiS

- Nie było żadnej szansy, by powołać rząd techniczny, tak jak nie ma szansy odsunąć dziś Jarosława Kaczyńskiego od władzy. To wszystko mrzonki polityczne ludzi, którzy stoją obok i komentują, nie wiedząc na czym polega realna polityka. Były rozmowy na temat odsunięcia Jarosława Kaczyńskiego od władzy, ale Jarosław Gowin mówił wprost, że nie ma szans na poparcie takiego scenariusza, bo ma za mało posłów i posłanek, którzy byliby gotowi na taki krok, więc nie było szans na nowego premiera - przekonywał poseł Lewicy.

Szef klubu lewicy w Sejmie odniósł się także do najbliższych planów Lewicy.

- W tym tygodniu będziemy mieć parę spotkań z senacką opozycją, by pan (Bartłomiej) Wróblewski na pewno nie został nowym RPO. Mamy również spotkania na temat wdrażania nowych ustaw pracowniczych. W planach są również spotkania regionalne – duża polityka dzieje się tutaj, ale trzeba być także w regionach, gdzie pokażemy nasze hasła – mówił polityk.





Krzysztof Gawkowski zapowiada, że bez względu na to co ogłosi PiS, Lewica przedstawi swoje propozycje.

- Niedługo zostanie ogłoszony starter naszej nowej kampanii m.in. przedstawimy jakie są nasze propozycje gospodarcze w kilku obszarach: praca, człowiek, samorządy, gospodarka, firma. Pokażemy elementy naszego nowego lewicowego ładu, gdzie wielki stempel stawia się na politykę ekologiczną, technologie i naukę. Chcemy iść obok PiS-u, a nie się z nim ścigać – pokazywać, że mamy propozycje, które mogą być elementem dobrego rządzenia. To co jest dla opozycji niekorzystne to fakt, że ludzie nie wiedzą, że jesteśmy w stanie rządzić. Lewica nie chce się spierać i obrzucać się błotem, tylko pokazać, że ma realny plan rządzenia – stwierdził poseł.