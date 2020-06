Żukowska: Słowa o "chamskiej hołocie" przykryły debatę

Żukowska powiedziała, że jest to „spłaszczanie polityki, bo tutaj każdy może mieć zdanie, czy słowo cham, czy słowo hołota, to jest fajne czy niefajne słowo, a przykryło to całkowicie merytoryczna debatę”. - PiS wykorzystuje swoją dominacje w państwie i traktuje je jako swój folwark, na którym może zrobić wszystko – oceniła posłanka SLD.



Rzeczniczka Lewicy skomentowała również ułaskawienie Jana Śpiewaka przez Andrzeja Dudę. - To jest decyzja, która w jakiś sposób poprawia sytuację. Jan Śpiewak to osoba narażona na ataki ze strony możnych tego świata, którzy wykorzystają wszelkie środki i każdą rzecz do obrócenia przeciwko niemu, dlatego, że walczy z mafią reprywatyzacyjną – skomentowała.

- Robert Biedroń jest dobrym kandydatem, problemem dla Lewicy jest polaryzacja sceny politycznej. Elektorat lewicowy jest jednoznacznie antyPiS-owski, i w lęku, że PiS może wygrać, niestety nie postępuje zgodnie ze swoim interesem klasowym, bądź ideowym i wybiera kandydata z obozu neoliberalnego – oceniła Żukowska.

Poseł Lewicy odniosła się też do sytuacji w Ministerstwie Zdrowia. - Osoba pana ministra (Łukasza) Szumowskiego pozostawia wiele wątpliwości, czy dalej powinien być ministrem i czy właściwie wypełniał swoją misję. Pan minister Szumowski pod płaszczykiem tego, że on to wszystko robi dla kraju i by uchronić go od epidemii, wybierał takie zamówienia, które z punktu widzenia budżetu państwa nie były tymi najbardziej korzystnymi – oceniła rzeczniczka Lewicy.