Instalacja windy w budynku wspólnoty mieszkaniowej - wyrok WSA

Przeniesienie na wspólnotę mieszkaniową pozwolenia na budowę nie naruszało rażąco prawa.

Mieszkańcy budynków wznoszonych w przeszłości bez wind dopominają się obecnie o ich zainstalowanie. Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe nie kwapią się do tego. W wielu budynkach jest to zresztą niemożliwe albo wymaga dużych nakładów i inwestora.

Inwestorem w przebudowywanej kamienicy miała być początkowo spółka jawna. Prezydent miasta zatwierdził przedstawiony przez nią projekt przebudowy i rozbudowy kamienicy m.in. o zewnętrzną windę i udzielił pozwolenia na budowę. Potem jednak jeszcze trzykrotnie przenosił tę decyzję w części dotyczącej windy na innych adresatów, ostatnio na wspólnotę mieszkaniową.

O przeniesienie pozwolenia na budowę w części dotyczącej rozbudowy kamienicy o zewnętrzną windę na rzecz wspólnoty mieszkaniowej wystąpił jej pełnomocnik. Gdy już to nastąpiło, wspólnota złożyła jednak wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji prezydenta miasta. Pełnomocnik przekroczył bowiem zakres pełnomocnictwa, a złożony przez niego wniosek nie został poprzedzony uchwałą wspólnoty podjętą na mocy przepisów ustawy o własności lokali.

Prezydent miasta, wojewoda, wreszcie główny inspektor nadzoru budowlanego odmówili unieważnienia decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę. Do takiej oceny przyłączył się również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Zgodnie z prawem budowlanym organ administracji nie może odmówić przeniesienia pozwolenia na budowę, jeżeli podmiot, na rzecz którego ma to nastąpić, spełni określone warunki. Wniosek wspólnoty je spełniał i nie doszło do rażącego naruszenia prawa. Pełnomocnik był upoważniony do reprezentowania i składania w imieniu wspólnoty mieszkaniowej oświadczeń dotyczących m.in. rozbudowy kamienicy o zewnętrzny szyb windowy.

Zmiana adresata decyzji o pozwoleniu na budowę nie powoduje ponownej oceny bądź wzruszenia tej decyzji. Nie było więc podstaw prawnych do odmowy przeniesienia pozwolenia na budowę w części rozbudowy kamienicy o zewnętrzną windę – stwierdził WSA, oddalając skargę. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: VII SA/Wa 1165/18