Naukowcy: Sahara ma co najmniej 4,6 mln lat. Mamy dowód

- Najczęściej mówiono o tym, że (Sahara) uformowała się w Plejstocenie (ok. 2,6 mln lat temu - zauważa Muhs.

Pojawiały się jednak również hipotezy mówiące o tym, że Sahara może być starsza i liczyć nawet ok. 7 mln lat. Z kolei niektórzy badacze twierdzili, że pustynia była zielona jeszcze 5 tys. lat temu - miały ją wówczas pokrywać jeziora i bagna.

Jednak z badań przeprowadzonych przez Muhsa i jego zespół wynika, że pustynia ma co najmniej 4,6 mln lat.

Muhs ustalił to analizując pył z Sahary, który jest przenoszony na Wyspy Kanaryjskie, leżące u wybrzeży północno-zachodniej Afryki, w wyniku zjawiska pogodowego określanego w tym miejscu jako Kalima - w wyniku działania wiatru określanego jako scirocco masy gorącego powietrza i pyłu z Sahary są przenoszone na Wyspy Kanaryjskie.

Naukowcy wykorzystali regularne występowanie tego zjawiska i na dwóch wyspach - Fuerteventurze i Gran Canaria - zbadali osady znajdujące się w tzw. paleoglebach, aby ustalić od jak dawna pył z Sahary jest przenoszony na Wyspy Kanaryjskie.

Naukowcy byli w stanie ustalić dokładny moment, w którym na Wyspach Kanaryjskich zaczął pojawiać się pył z Sahary dzięki warstwom skał wulkanicznych tworzących paleogleby, które zawierają minerały zachowujące się jak "geologiczne zegary" - które pozwalają naukowcom na ustalenie momentu powstania samych skał.

Badania wykazały, że pierwsze znaczące ilości pyłu z Sahary trafiły na Wyspy Kanaryjskie między 2,8 a 4,8 mln lat temu. Wyniki te pokrywają się z wynikami badania osadów z dna morskiego, które wskazują, że pył z Sahary był przenoszony przez wiatr od co najmniej 4,6 mln lat. To z kolei wskazuje, że Sahara musi liczyć co najmniej tyle lat - choć nie można wykluczyć, że uformowała się wcześniej.