Będzie 500+ dla wszystkich nauczycieli

Minister Anna Zalewska zapowiedziała we czwartek podczas konferencji prasowej, że dodatek w wysokości 500 zł za wyróżniającą się pracę, będzie przysługiwał wszystkim nauczycielom niezależnie od stopnia awansu zawodowego. Do tej pory mogli na niego liczyć wyłącznie nauczyciele dyplomowani.

Po raz pierwszy ten dodatek ma trafić do nauczycieli w 2020 r. By go otrzymać, nauczyciel musi otrzymać za swoją pracę ocenę wyróżniającą. MEN wprowadzając tę gratyfikację tłumaczył, że nauczyciele po uzyskaniu najwyższego z możliwych stopni awansu zawodowego, nie mają motywacji, by poprawiać jakość świadczonej pracy. Uznano więc, że ten dodatek ich do tego zachęci.

Poniżej dalsza część artykułu

Nauczyciele nie byli jednak z tego zadowoleni i podczas poniedziałkowych rozmów z MEN, udało im się przekonać szefową resortu do zmiany. Problem jednak w tym, że wciąż obowiązują wyśrubowane regulaminy oceniania. A to oznacza, że tylko nielicznym uda się uzyskać najwyższą ocenę.