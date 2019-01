Protest nauczycieli: będzie najazd związkowców na biura polityków PiS

NSZZ „Solidarność” odwiedzi wszystkie biura poselskie i senatorskie polityków partii rządzących.

- W poniedziałek 4 lutego odbędzie ogólnopolska akcja odwiedzin biur poselskich i senatorskich Zjednoczonej Prawicy. To pierwsza z akcji prowadzonej przez Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ "Solidarność", który zawiązał się 11 stycznia w Warszawie – poinformował Marek Lewandowski, rzecznik związki.

Poniżej dalsza część artykułu

Związkowcy chcą osobiście przekazać politykom rządzących ugrupowań, jakie mają wobec nich oczekiwania. Chcą także zwrócić uwagę na to, że nieprzestrzeganie zasad dialogu społecznego, może mieć przykre dla władzy konsekwencje. Związkowcy nie wskazują, jakie mogą one być, ale przewodniczący „S" Piotr Duda niejednokrotnie podkreślał, że jeśli rząd nie chce z nimi usiąść do rozmów „dialog będą prowadzić na ulicy."

Niezadowolenie związkowców wynika z braku większych podwyżek dla pracowników sfery budżetowej.