Pokojowy Nobel dla Światowego Programu Żywnościowego

Komitet Noblowski zauważa, że Światowy program Żywnościowy jest głównym instrumentem ONZ do realizacji przyjętego w 2015 celu, jakim jest eliminacja głodu na Świecie.

W 2019 roku WFP udzielił pomocy blisko 100 milionom ludzi w 88 państwach, których obywatele cierpią głód w wyniku konfliktów.

With this year’s #NobelPeacePrize awarded to the World Food Programme @WFP, the Norwegian Nobel Committee wishes to turn the eyes of the world towards the millions of people who suffer from or face the threat of hunger.



