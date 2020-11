O tym występie, którego zapis ukazał się formie dwóch płyt CD i DVD, było już głośno, gdy odbył się 3 sierpnia 2019 r. w Kostrzynie nad Odrą. Internet obiegły wtedy zdjęcia gigantycznego ekranu w tle sceny z fotosem prezesa TVP Jacka Kurskiego w mundurze Wojciecha Jaruzelskiego ze stanu wojennego, które ilustrowało znowu aktualną piosenkę „Po co wam wolność, macie przecież telewizję".

Teraz zaś Kult wpisał się w internetowe polemiki na temat Funduszu Wsparcia Kultury, po tym jak wywołał on kontrowersje ocenianymi jako nazbyt wysokie rekompensatami za utracone dochody celebrytów.

Na komentarz odpowiedział jeden z beneficjentów Funduszu, czyli lider Bayer Full Sławomir Świerzyński: „Głupszej wypowiedzi to dawno nie słyszałem. (...) Oni mówią, że jak ktoś chce im pomóc, to niech ich płytę kupi. A kto by chciał ich płytę kupić?" – stwierdził.