Chopin i jego Europa: Radość słuchania polskiej muzyki

Od 17 lat ten festiwal pozostaje w kręgu muzyki Fryderyka Chopina, a jednak ktoś, kto śledzi jego kolejne edycje, nie ma wrażenia, iż ciągle proponuje on sto samo. Można oczywiście zastanawiać się, czy przyjeżdżający na festiwal niemal co roku Argentyńczyk Nelson Goerner jest w stanie zaskoczyć słuchaczy, gdy znów zagra oba koncerty Chopina. A jednak jego występ w minioną niedzielę był fascynujący.

Teraz Philippe Herreweghe dojrzał do takiej decyzji, a po jego warszawskim spotkaniu z Nelsonem Goernerem pozostanie płyta. Jeśli zapis odda to, co działo się w niedzielę w Filharmonii Narodowej, będzie to fonograficzne wydarzenie. Interpretacja Koncertu f-moll była wręcz zjawiskowa – ze znakomitym porozumieniem orkiestry i solisty (co szwankowało nieco w Koncercie e-moll), z finezyjną grą solisty i świetnym wyczuciem klimatu tej muzyki, brzmiącej inaczej niż na współczesnych instrumentach.