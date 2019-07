Beczała i Domingo śpiewają w duecie

To będzie powrót Piotra Beczały po kilku latach przerwy na największą i jedną z najstarszych letnich imprez muzycznych na świecie. Wraca do Salzburga w sposób iście gwiazdorski, jak przystało na artystę, którego wielu krytyków uznaje za najwybitniejszego obecnie tenora na świecie.

W „Adrianie Lecouvreur" w nowojorskiej Metropolitan spodobał się nie mniej niż występująca w tytułowej roli Anna Netrebko. W wiedeńskiej Staatsoper w „Tosce" publiczność zmusiła go do bisu popularnej arii Cavaradossiego. A teraz hiszpańska prasa pełna jest superlatywów pod jego adresem po premierze „Luisy Miller" Gran Teatre Liceu w Barcelonie. Polak występuje tam do końca lipca.