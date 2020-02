Romuald Lipko: Ojciec chrzestny gwiazd

– Janek sprawdził się jako kompozytor, ale oszalał na punkcie The Police, co różniło się od mojej wizji – mówił mi Lipko. – Rozstaliśmy się z sympatią, a on założył Lady Pank.

– To był czas, kiedy Polacy oddaliby niepodległość za muzykę Boney M, Eruption i Drupiego – mówił mi. – Demisa Roussosa transportowano białym helikopterem jak papieża. Mieliśmy do wyboru: zrobić coś, co nas zbliży do masowych gustów, albo dać sobie spokój. Ludzie lubią proste piosenki.