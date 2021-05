Eurowizja: Teatr gniewu z Włoch

Maneskin został reprezentantem Włoch po tym jak zwyciężył na festiwalu w San Remo. Członkowie - wokalista Damiano David, basistka Victoria De Angeli, gitarzysta Thomas Raggi i perkusista Ethan Torchio - znają się od gimnazjum, ale założyli zespół dopiero w 2015 roku, łącząc rock, rap, reggae, funk i pop. Nazwa wzięta jest z duńskiego (blask księżyca) i jest hołdem dla basistki Victorii, z pochodzenia Dunki.

W 2018 roku zespół wydał album studyjny „Il ballo della vita”, który był na szczycie list przebojów. W 2019 r. zagrali 66 koncertów, sprzedając 140 000 biletów na koncerty we Włoszech i w Europie.

Drugi album „Teatro d’Ira - Vol. I” został wydany w marcu i cieszy się powodzeniem w sieci.

W finale znalazła się też inna świetna rockowa grupa - portugalska The Black Mamba z piosenką „Love Is On My Side” w stylu Faith No More. To znacząca zmiana w stylistyce Eurowizji.

Reprezentant TVP Rafał Brzozowski nie dostał się do finału. Zajął 14 miejsce w drugim półfinale. Gorzej od niego poradzili sobie tylko artyści z Czech, Gruzji oraz Łotwy.

Występ Polaka nie wprowadził nic nowego, nie wypromował też polskiej sztuki – piosenkę skomponowali Szwedzi, była wcześniej wykonywana, jest znana z sieci.

Takiego wyboru dokonali nie znani z imienia i nazwiska „eksperci TVP”, nie było bowiem otwartego konkursu. Brzozowski prowadzi na Woronicza program „Jaka to melodia?”.