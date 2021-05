Koncerty dla zaszczepionych fanów już od 4 czerwca

Ważne jest to, że do limitu 250 osób nie będą wliczane osoby zaszczepione przeciwko COVID-19. Tych zaś mogą być tysiące.



Koncerty będą mogły być organizowane także w pomieszczeniach pod warunkiem udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, jednak nie więcej niż połowy miejsc. Gdy brak jest wyznaczonych miejsc – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 jego powierzchni. Premiowane będą więc hale koncertowe.



Uczestnicy wydarzenia będą musieli mieć zakryte usta i nos, ponadto nie będą mogli spożywać napojów lub posiłków.



W rozporządzeniu zapisano też możliwość organizowania przez biblioteki spotkań i wydarzeń z udziałem nie więcej niż 15 osób, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami. W tym przypadku uczestnicy również muszą mieć zakryte usta i nos, nie mogą spożywać napojów lub posiłków.