Raper Mata, autor jednego z największych sukcesów w polskiej fonografii zeszłego roku, czyli albumu „Patointeligencja”, opublikował nowy singiel „Patoreakcja”.



Raper ironicznie odniósł się w nim m. in. do reakcji mediów na pierwszą płytę oraz poddaniu obserwacji liceum im. Stefana Batorego, do którego uczęszczał.

