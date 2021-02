Daft Punk żegna się z fanami klipem "Epilog"

Informację o końcu kariery duetu Daft Punk, tworzącego muzykę elektroniczną, potwierdził publicysta związany z artystami. Nie ujawnił on jednak szczegółów.

Wcześniej zespół opublikował na swoim kanale w serwisie YouTube pożegnalne nagranie zatytułowane "Epilog". W ośmiominutowym klipie ubrani w skórzane kurtki i charakterystyczne hełmy muzycy spacerują po pustyni, a następnie wysadzają się powietrze. Większość teledysku rozgrywa się w ciszy. Pod jego koniec słychać chór, śpiewający słowa "Hold on, if love is the answer, you're home" z utworu "Touch". W wideo pojawia się także plansza „1993-2021”, która związana jest z latami aktywności zespołu.