Marilyn Manson oskarżony o molestowanie

Wood mówiła już o znęcaniu się nad nią w 2016 roku, ale nie wymieniła konkretnych nazwisk. „Zostałam zgwałcona przez znaczącą osobę, kiedy byliśmy razem. A przy innej okazji przez właściciela baru” - powiedziała w 2016 roku.

Potem Wood pomogła stworzyć ustawę zwaną Phoenix Act, która została podpisana przez gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma w 2019 roku, w celu przedłużenia okresu przedawnienia w przypadku aktów przemocy domowej. Ustawa zaczęła obowiązywać w styczniu 2020 r. Składając zeznania przed Senatem Kalifornii, Wood mówiła o przemocy, jakiej doznała. Mówiła o praktykach wywołujących straszny ból.

"Byłam emocjonalnie maltretowana, terroryzowana … Zostałem rzucona na ścianę, a Manson zagroził, że uderzy mnie w twarz kijem baseballowym, który trzymał…" - napisała z kolei Sarah McNeilly.



Natomiast Gabriella twierdzi, że Manson zmusił ją do zażywania narkotyków, które były „czymś więcej niż moje ciało mogło znieść”. Związek z Mansonem skłonił ją do próby samobójczej. „Ukryłam to, ponieważ czułam, że nikt wokół mnie nie może pojąć powagi tego, przez co przeszłam” - napisała.

„Nadal mam lęki nocne, zespół stresu pourazowego, niepokój i głównie paraliżujące zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne ”- napisała inny ofiara Ashley Morgan.

Wytwórnia Marilyn Mansona, Loma Vista Recordings: oświadczyła: „W świetle niepokojących zarzutów Evan Rachel Wood i innych kobiet, Loma Vista zaprzestaje dalszej promocji albumu Mansona ze skutkiem natychmiastowym. Zdecydowaliśmy się również nie współpracować z Marilynem Mansonem przy żadnych przyszłych projektach”.